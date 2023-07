Da dominatore a ripiego: per l’informazione main-stream il Napoli è già crollato

E il Napoli che fa? Perde Spalletti, scappa Giuntoli, pure il caffè di Starace pare che non sia buono come quello di una volta

Siamo ancora qua, eh già. Non è passato molto da un campionato dominato dal Napoli, chiuso con 16 punti di vantaggio sulla seconda (la Lazio) e 18 sulla terza (l’Inter), ma i media main-stream hanno già preso la loro decisione: è in atto una vera e propria diaspora. È partita la narrazione della grande fuga, del giocattolo rotto, dell’incapacità da parte di De Laurentiis di gestire il primo storico tricolore.

Tutto da copione, insomma. Perchè poi ci sono le copie da vendere, le solite da celebrare, una fame da appagare e allora ecco che ci si straccia le vesti se l’Inter prende Frattesi (e cede Brozovic, che è pure meglio ma questo nessuno lo può dire) o se la Juve prende Weah, figlio, che in 94 presenze (quasi tutte da attaccante esterno) nell’irreprensibile Ligue1 ha segnato 7 reti. Sette.

E il Napoli che fa? Perde Spalletti, scappa Giuntoli, pure il caffè di Starace pare che non sia buono come quello di una volta. Se stessimo a sentire certi vaneggiamenti, ci sarebbe veramente da essere preoccupati. Per fortuna, che non è così.

Il Napoli è solido. Solidissimo. E partirà da una base importantissima, la stessa che ha portato allo scudetto. Dovesse riuscire a trattenere Osimhen, farebbe un vero capolavoro e si ritroverebbe un Victor ed un Kvara ancor più maturi e decisivi.

Senza fretta. Le altre avevano la necessità di rincorrere, e nessuno sembra onestamente poter fare grandi ribaltoni. L’Inter è sicuramente l’avversario con la base più solida, ma dovrà fare i conti con gli alti e bassi di un Inzaghi salvato solo dalla finale di Champions. Non lasciamoci ingannare, dal solito copione, ancor più estremizzato dopo un anno di dominio Napoli. Siamo ancora qua, eh già.