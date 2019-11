Da Matera ad Anfield, Di Lorenzo è la mossa vincente

(Da Liverpool, Gennaro Di Finizio) - Napoli di Ancelotti, uscito da Anfield con un prezioso pareggio, ha messo in campo una prestazione di gran spessore. Merito del gran rendimento dei singoli: senza un gioco particolarmente spumeggiante (come ammesso dallo stesso allenatore in conferenza stampa), gli azzurri hanno tenuto alti i ritmi, fronteggiando un Liverpool che tra le mura amiche mostra sempre gran solidità.

Tra i migliori di sicuro Giovanni Di Lorenzo. Ancora lui. Dopo essersi confermato ed aver rotto lo scetticismo iniziale, l'ex terzino dell'Empoli ha bissato l'emozione della prima conferenza stampa in Champions League con una gran prestazione, dimostrando concretamente di essere il giocatore perfetto per Ancelotti.

Corsa, grinta e personalità, un mix di elementi che ha permesso a Di Lorenzo di arrivare all'impegno di Anfield con tanta fiducia, quanto basta per convincere il tecnico di Reggiolo ad affidargli un nuovo ruolo, di fatto schierandolo al posto di Callejon. Una scelta che inizialmente aveva mandato fuori strada, dando modo di pensare che il Napoli potesse cambiare drasticamente veste tattica. Niente di tutto questo.

Ancelotti ha trovato la giusta mossa per eludere il pressing avversario e venire fuori con il doppio binario di destra, in grado di tenere botta anche in fase difensiva, con Robertson da quel lato monitorato e contenuto dagli azzurri. Di Lorenzo, di fatto, ha marchiato la sua stagione con un'altra prestazione di alto livello, e siamo solo all'inizio.