Da Messico - Lozano a un passo dalla MLS! Il Chucky pronto ad accettare l'offerta dei Los Angeles FC: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano sembra ormai ai margini del Napoli. Ieri l'attaccante, pur essendo convocato, non ha partecipato all'amichevole a Castel di Sangro contro l'Hatayspor. Secondo quanto riportato dal portale messicano Wdeportes, il Chucky, dopo gli interessamenti di club inglesi e arabi, è molto vicino a firmare per i Los Angeles FC in MLS per il prossimi 4 anni. I colloqui tra il club dell'amico e connazionale Carlos Vela e il giocatore sono in fase avanzata da giovedì.

Il messicano sembra intenzionato ad accettare l'offerta con il sostanzioso aumento di ingaggio, nelle prossime ore i suoi agenti incontreranno i Los Angeles per una risposta definitiva. A Lozano si erano interessate anche Leeds United e Stoke City.