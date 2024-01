Da Milano: "Avanza Luvumbo! Contatti positivi con gli agenti, ADL ha un'idea"

Il giornalista Nicolò Schira fa sapere che il Napoli è molto attivo anche sul fronte attacco in chiave mercato. Anche perché Politano è tentato dalle sirene arabe e potrebbe partire.

L'ultimo profilo nel mirino è quello di Zito Luvumbo, 21 anni, angolano, esterno rapido del Cagliari già autore di tre gol in campionato alla sua prima stagione in Serie A ma che ora disputerà la Coppa d'Africa: "Contatti positivi con gli agenti, il Napoli lo cerca per la prossima stagione ma sta provando ad ingaggiarlo subito".

