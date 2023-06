Da Salerno: Iervolino sa di ADL-Sousa, non è prima scelta ma rapporto è ormai compromesso

Fulmine a ciel sereno... ma nemmeno tanto, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com nel raccontare della situazione di Paulo Sousa

Fulmine a ciel sereno... ma nemmeno tanto, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com nel raccontare della situazione di Paulo Sousa: "La sensazione è che la società già sapesse di quanto stesse accadendo quando il direttore sportivo ha incontrato i giornalisti venerdì mattina. Aver esercitato il rinnovo automatico, con tanto di invio di PEC, quando invece l'idea era quella di proseguire il rapporto lavorativo per reciproco convincimento e non per obblighi "burocratici" sa molto di mossa strategica per mettere l'allenatore "spalle al muro" e per incassare, eventualmente, almeno il milione di euro della penale"

Confermato intanto l'incontro a Roma tra il Napoli e Paulo Sousa e questo - si legge - è sufficiente "per capire le intenzioni del mister e per immaginare che il rapporto con la piazza sia quasi irrimediabilmente compromesso. Ad oggi De Laurentiis aspetta la risposta di due profili più importanti e solo in caso di rifiuto punterebbe su Sousa, provando a trasformare la penale in qualche contropartita tecnica. Che, però, non ha apprezzato in virtù dei buoni rapporti tra i presidenti. Da domani mattina il ds De Sanctis inizierà a sondare altri profili. Non è da escludere, comunque, un doppio scenario: che Sousa alla fine accetti di restare a Salerno o che Sousa, dopo un no del Napoli, venga comunque "scaricato" dalla Salernitana. A breve potrebbe esserci qualche dichiarazione ufficiale del club che, però, autorizza i giornalisti a confermare la trattativa".