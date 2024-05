Da Torino - Manna, in arrivo dimissioni e annuncio: già lavora per il Napoli, in tribuna al Maradona col Lecce?

Aurelio De Laurentiis l'ha scelto ormai diverse settimane fa e adesso è pronto annunciarlo.

Giovanni Manna sarà presto ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Napoli. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto ormai diverse settimane fa e adesso è pronto annunciarlo. Prima dovrà dire però addio alla Juventus, cosa che potrebbe arrivare presto, già nei prossimi giorni. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

"E per l’ultima partita di stagione potrebbe esserci anche il nuovo ds in tribuna al fianco del presidente: domani Giovanni Manna dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla Juventus e nei giorni successivi il Napoli potrebbe ufficializzarne l’arrivo con un contratto quinquennale. In realtà l’ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova società e molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato".