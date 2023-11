Da Tutto a Zero: la mossa di Garcia per farsi cacciare, il nome del nuovo allenatore, il retroscena sulle urla di ADL al 45’ e la ca**ata dei rinnovi al ribasso 

Il Napoli crolla al Maradona e Garcia ormai è ad un passo dall'esonero: si attende l'annuncio ufficiale e il nome del nuovo allenatore con Tudor in pole

Zero prima di tutto a chi doveva gestire un momento storico. E la storia non t’aspetta, non si fa con la storia che è già passato. I grandi imperi sono quelli che hanno trattato le loro imprese come sconosciuti, volgendo sempre lo sguardo oltre l’orizzonte. Il Napoli s’è impantanato, s’è messo a sguazzare nel trionfo ed ha creduto che quel tempo fosse immutabile. De Laurentiis si è macchiato della più grande colpa che possa colpire un regnante: la superbia di pensare che ‘uno valesse uno’ e che lui fosse sufficiente a colmare le lacune di tutti gli altri.

Zero a quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così di quelli che non avevano visto il Napoli di Spalletti. L’ha detto Garcia e in quel momento si era già infilato in una via senza uscita. Perché non puoi insegnare calcio, se non conosci calcio, se non ti sei aggiornato su un calcio che non è più quello dei nostri padri. Affermare, con fierezza, di non conoscere il passato di questo Napoli è come proporsi come nuovo Enzo Miccio e non saper fare nemmeno il nodo alla cravatta. Il mitologico Prof. Mortillaro nel film la Scuola ammoniva: “C’è chi è nato per studiare e chi è nato per zappare”. E gli esami non finiscono mai caro Rudi.

Zero alla nuova era, tanto annunciata, ma che nessuno l’ha vista passare. Via Giuntoli, via Spalletti, via Sinatti ed una campagna acquisti stroncata dal tecnico scelto: Garcia con l’Empoli manda in panchina Natan, Lindstrom e Cajuste e di fatto boccia ancora una volta le scelte del club. Non s’è mai visto, con tutta onestà, che una squadra che vince il tricolore proponga rinnovi al ribasso ai protagonisti dell’impresa dello scorso anno (Zielinski) o non premi con un aumento l’mpv dello scorso campionato (Kvaratskhelia). Si stava meglio quando si stava peggio, nella vecchia era…

Zero tracce della squadra stellare che fu, usando il passato solo perché appare così distante. Garcia è il buco nero che ha inghiottito lo sbrilluccichìo di quella squadra, ha fatto a brandelli automatismi più collaudati del binomio salsiccia-friarielli. Ma, chiaro è, che non è mai solo colpa di uno. Che Garcia sia la punta dell’iceberg di tante, piccole, responsabilità. Parafrasando i pensieri magnifici di Pino Daniele: “Che cosa resta del passato, forse una PANDA blu…”. Che hai combinato Luciano.

Zero ad una formazione iniziale che sembrava un grido disperato d’aiuto, un uomo a caccia di una liberazione. Col cambio modulo, con Kvara e Zielinski in panchina, inconsapevolmente Garcia s’era consegnato già al suo destino, impotente come è stato di sovvertire il corso di una storia che l’ha visto perdente e sconfitto, prima di tutto nel pensiero e poi sul campo. L’esonero, che arriverà a breve e magari è già arrivato mentre scrivo, sarà per lui un lungo sospiro di sollievo. L’avevo scritto dopo la Fiorentina: Garcia non è mai stato l’allenatore del Napoli, non è mai entrato nello spirito di chi è chiamato ad allenare il Napoli. Ha assistito dall’esterno agli eventi come Patrick Swayze in Ghost. Senza ultimo bacio.

Zero a questa attesa, che s’è rivelata un gigantesco autogol. L’azione, dinanzi all’evidenza, era inevitabile: dopo la Fiorentina bisogna cacciare Garcia. Perché a quel punto la domanda non era più ‘Chi prendi al suo posto?’ ma ‘Che benefici può avere tenerlo?’. E i benefici sono stati pari a quelli del trasferimento a casa tua di tua suocera: inesistenti. La faccia di De Laurentiis al gol dell’Empoli era quella di chi si è reso conto di essere stato vittima di una fatale esitazione. La misura è colma.

Zero dubbi: al Napoli non serve un traghettatore. Non c’è niente da traghettare. C’è una stagione lunghissima da vivere, obiettivi che possono essere raggiunti. Il potenziale della squadra è stato imprigionato come in Harry Potter con l’anima di Voldemort negli Horcrux: va sprigionata quella forza, quella incredibile capacità di dominare le partite, di indirizzare il proprio destino e non subirlo. Chi arriverà dovrà essere all’altezza delle aspettative e consapevole della portata dell’impresa. Non accettiamo di ridimensionarci dopo tre mesi di calcio. Igor Tudor, che pare l'erede designato, dovrà prepararsi a gestire una situazione rovente.

Zero toni pacati. All’intervallo di Napoli-Empoli scoppia la furia di De Laurentiis, con Garcia che s’era pure stufato di vedersi piombare il presidente negli spogliatoi. Non s’è fatto rispettare Rudi, ha accettato passivamente perché non ha avuto argomenti a suo favore. Poteva dimettersi, ma i soldi fanno mettere da parte la dignità. Non ne uscirà bene da questa esperienza. La storia no, Rudi, non sei tu. La storia siamo noi.

