Dal Messico - Lozano può tornare in patria: spunta il Chivas, le possibili cifre

Vedremo se le indiscrezioni provenienti dal Nord America troveranno riscontri anche in Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chissà che Hirving Lozano non possa tornare nel suo amato Messico. Già, perché stando a quanto riferito dal portale locale Kery News il Chivas starebbe pensando di riportare in patria il Chucky. Il Napoli, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe cederlo per 15 milioni di euro - si legge - e allora l'affare sarebbe alla portata del sodalizio di Guadalajara, che quando l'ala latinoamericana giocava al Pachuca arrivò a offrire 20 milioni di dollari.

All'epoca la trattativa non andò in porto perché Lozano voleva fare il salto nel grande calcio europeo, adesso invece ci sarebbero i margini per ricevere l'ok del giocatore. Il sito messicano fa sapere che tale cifra potrebbe essere proposta al club azzurro e, a quel punto, l'operazione sarebbe in discesa. Vedremo se le indiscrezioni provenienti dal Nord America troveranno riscontri anche in Italia.