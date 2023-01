Dall'Argentina - Ounahi ad un passo! Anticipate Barcellona e Atletico, ma arriverà solo a giugno

Il Napoli è ad un passo da Azzedine Ounahi, classe 2000, centrocampista di proprietà dell'Angers che si è messo in mostra al Mondiale

Il Napoli è ad un passo da Azzedine Ounahi, classe 2000, centrocampista di proprietà dell'Angers che si è messo in mostra al Mondiale col Marocco. La notizia arriva dall'Argentina e la rilancia Tyc Sports: il Napoli è pronto ad acquistarlo subito per 20 milioni di euro circa, ma lo accoglierà in rosa solo in estate dato che è extracomunitario. Per l'immediato ci sono due opzioni: o il giocatore resta in prestito nel suo attuale club oppure sempre in prestito va al Leicester o al Lione. Su Ounahi c'erano anche Barcellona e Atletico Madrid, ma il Napoli ha anticipato tutti.