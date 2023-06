Dalla Francia - Napoli sul 2001 Touré: contatti con gli agenti, l’Almeria fissa il prezzo

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riferito dal portale francese Rmc Sport, El Bilal Touré è finito nel mirino del club azzurro.

Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riferito dal portale francese Rmc Sport, El Bilal Touré è finito nel mirino del club azzurro. L’attaccante classe 2001 del Mali ha giocato l’ultima stagione con la maglia dell’Almeria e ha messo a referto 7 gol e 2 assist. Due mesi fa il Napoli ha avviato i colloqui con l’entourage del giocatore ed è tornato alla carica nei giorni scorsi. Sul giovane attaccante non manca però la concorrenza dato che in Serie A è seguito anche da Milan e Atalanta. L’almeria chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.