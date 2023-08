Dalla Germania annunciano: "Lindstrom al Napoli! Già stasera sarà in Italia"

Jesper Lindstrom sarebbe ad un passo dal Napoli.

© foto di Federico Titone

Jesper Lindstrom sarebbe ad un passo dal Napoli. Il danese dell’Eintracht Francoforte avrebbe chiuso l'accordo con il club azzurro e starebbe per arrivare in Italia già in serata. La conferma arriva dalla Faz il quotidiano tedesco di Francoforte che scrive: "Jesper Lindström sta per partire per l’Italia". 'Qualcosa potrebbe succedere', ha detto il direttore sportivo Krösche senza nominare nessun club. Il trequartista è accostato al Napoli. 'Si può supporre che nei prossimi giorni succederà qualcosa', ha detto Toppmöller (l’allenatore) riguardo al prossimo trasferimento di Lindström. Ecco perché Toppmöller non ha schierato il danese". Anche la Bild ha annunciato l’affare ormai dato per fatto.

Lindstrom oggi è rimasto in panchina nella partita terminata 1-1 tra Mainz e Eintracht Francoforte.