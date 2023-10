Dalla Nigeria - Rimandato il referto su Osimhen: possibile infortunio ad un tendine

Dopo l'infortunio riportato ieri, oggi Victor Osimhen è stato sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità del danno rimediato.

Dopo l'infortunio riportato ieri, oggi Victor Osimhen è stato sottoposto ad una risonanza magnetica per valutare l'entità del danno rimediato contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. L'esito degli esami, però, non sarà disponibile prima di domani. Lo hanno detto alla Afp alcuni dirigenti della Nigeria, spiegando che l'attaccante del Napoli - uscito dal campo al 14' della ripresa - potrebbe essersi procurato un infortunio ad un tendine del ginocchio.

Il ct della delle Super Aquile, José Peseiro, ha fatto sapere in un video pubblicato dai social della nazionale nigeriana che di sicuro non schiererà l'attaccante per la prossima amichevole, in programma lunedì contro il Mozambico: "Secondo me non abbiamo bisogno di schierare Osimhen, qualunque sia il risultato della risonanza magnetica".