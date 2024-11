Dalla Spagna, AS: "Il Napoli blinda Rafa Marin! Crede in lui, presto avrà le sue chance"

Nei giorni scorsi era stato accostato al Madrid, che cerca un difensore, ma Rafa Marin, scuola Real, acquistato proprio dai Blancos in estate con gli spagnoli che vantano diritto di recompra, resterà al Napoli. Lo scrive Mirko Calemme su As.

Il quotidiano spagnolo spiega che il club azzurro ha piena fiducia nel giocatore che non ha ancora spazio in campionato (0 minuti) solo perché Conte ha lavorato tanto sulla difesa tornata subito solida e oggi è difficile togliere spazio a Rrahmani o Buongiorno. Ma la stagione è lunga e Rafa Marin, anni 22, avrà presto le sue occasioni. Una cosa è certa: il Napoli ci punta e non ha alcuna intenzione di privarsene.