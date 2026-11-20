De Bruyne, il Napoli fa muro: non è cedibile. Il Psv già al lavoro per l'estate

Calciomercato Napoli, De Bruyne non è cedibile: “KDB non parte”, il club lo considera fondamentale per Allegri

Quanto vale Kevin De Bruyne è una domanda retorica, di questi tempi. Un campione con il suo curriculum non ha prezzo, e in concreto il Napoli non ha alcuna intenzione di esporre un cartellino. Il belga non è sul mercato e non è cedibile: la linea della società è chiara, mentre il PSV continua a lavorare al suo arrivo.

Per Allegri è il perno della manovra

Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista è per l’allenatore il perno della manovra e l’uomo simbolo della squadra, un campione che il club considera fondamentale per inseguire l’Europa in campionato e per fare strada in Champions League. Per questo il Napoli non ha dubbi sulla sua permanenza almeno fino a fine stagione, in una fase in cui ogni pedina di esperienza pesa moltissimo. La scelta di tenerlo risponde a un’esigenza tecnica prima ancora che economica.

Il PSV guarda a giugno

Il PSV lavora da giorni al suo arrivo e ci sta provando in tutti i modi, sperando intanto di convincere il giocatore. Una mossa lecita, ma il Napoli è già stato chiaro con il club di Eindhoven: “KDB non parte”. Non a gennaio. A giugno si vedrà, anche perché il contratto è in scadenza. Per questo, secondo il quotidiano, gli olandesi stanno ora spostando il lavoro sulla finestra estiva, con l’idea di farsi trovare pronti quando il belga sarà libero di scegliere. Una partita che dunque slitta di qualche mese, ma che resta aperta.