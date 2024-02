De Laurentiis vuota il sacco: ecco cosa si aspetta la gente dalla sua conferenza

"Adl sa bene che oltre la barriera dei cronisti ci sarà però una città che è un universo, ha curiosità e anche un pizzico di rabbia"

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis parlerà oggi in conferenza stampa alle 11.30 al centro sportivo di Castel Volturno e affronterà tutti i capitoli della tormentata stagione del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare i temi toccati dal patron: "Adl sa bene che oltre la barriera dei cronisti ci sarà però una città che è un universo, ha curiosità e anche un pizzico di rabbia, ha vissuto in quella favola del 2023 che appartiene al suo ventennio (nessun riferimento storico-politico, ci mancherebbe) e che è stata sceneggiata con Spalletti e con Giuntoli, con quegli “eroi” sfioriti per vari motivi, tra cui il caos generato in un’orgia estiva travolgente e però pure devastante.

E adesso, più che della legge-Melandri e del sistematico affondo sulla Lega (quella di serie A), Napoli non s’aspetta un dejà vu o retrospettive coreografiche sul pianeta-calcio, ma semplicemente risposte attendibili e credibili che non inducano a resettare ciò ch’è stato appena a giugno scorso ma ad immaginarsi una vita sempre stuzzicante, avvincente, emozionante, consapevole che non sempre sia possibile inventarsi capolavori dell’anima" si legge sul quotidiano.