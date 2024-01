Dendoncker subito in campo: oggi primo allenamento e con la Lazio ci sarà

Leander Dendoncker, il duttile centrocampista di 28 anni in arrivo dall’Aston Villa, è atterrato a Roma alle 13

Leander Dendoncker, il duttile centrocampista di 28 anni in arrivo dall’Aston Villa, è atterrato a Roma alle 13 ed è arrivato a Villa Stuart, per le visite mediche, poco prima delle 15. Ad attenderlo il responsabile scouting del Napoli, Maurizio Micheli, e il responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico.

Con lui il fratello agente di Wasserman, Andres, e Angelo Cristofoletti. Dopo i test, il giocatore è partito per Napoli con la famiglia. Preso in prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, Dendoncker avrà a disposizione meno di sei mesi per convincere i partenopei a riscattarlo (contratto fino al 2028). Oggi il primo allenamento a Castel Volturno: sarà a disposizione di Mazzarri e magari già arruolabile per la partita di domenica con la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.