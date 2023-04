Derby di sabato? L'idea di ADL: stadio aperto la domenica e squadra a bordocampo per Inter-Lazio

De Laurentiis, come il Prefetto, le istituzioni, il sindaco di Napoli, spinge per il rinvio del derby con la Salernitana a domenica

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, come il Prefetto, le istituzioni, il sindaco di Napoli, spinge per il rinvio del derby con la Salernitana a domenica. Come scrive Repubblica, infatti, se la partita dovesse essere confermata per sabato alle 15, l'idea è quella di aprire il Maradona per domenica con la squadra a bordocampo ad assistere alla partita Inter-Lazio.