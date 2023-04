Di Lorenzo a Dazn: "Bellissima atmosfera, ma siamo concentrati sulla partita"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Salernitana: "C'è una bellissima atmosfera all'esterno dello stadio. Noi siamo concentrati sulla partita, abbiamo una gara da vincere e siamo focalizzati su questo".

Il capitano del Napoli che può raggiungere questo traguardo.

"Non c'ho pensato tanto. Io e tutta la squadra abbiamo lavorato bene in settimana, l'abbiamo preparata bene perchè per noi è fondamentale".