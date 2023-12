Di Lorenzo a Sky: "Bello qualificarsi senza subire gol. Bravo Meret..."

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto a Sky Sport

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto a Sky Sport: "Siamo contenti, passare il girone era il nostro obiettivo. Non era facile, in questo raggruppamento c'erano ottime squadre e siamo contenti perché il traguardo è stato centrato. Aver chiuso la partita con la porta inviolata è una cosa positiva, stasera Meret ha fatto ottime parate, siamo contenti per lui e per tutta la squadra. Bene tutto".

A che livello siete in questo momento?

"C'è tanto da lavorare, dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti ma stiamo facendo buone partite. Si guarda solo il risultato, ma le prestazioni ci sono state e questo ci lascia ben sperare per le prossime partite e per il nuovo anno. Continueremo a lottare per questi tifosi che ci sostengono sempre, siamo contenti di esser tornati a vincere in casa".