Di Lorenzo: "Vogliamo raccogliere il massimo dalle ultime partite. La squadra sa cosa deve fare"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tg3 Campania nel corso del Charity Gala organizzato da Komen Italia: "Mancano sette partite e noi vogliamo raccogliere il massimo da queste ultime partite di campionato. Siamo un po' indietro in classifica, quindi daremo tutto per cercare di recuperare terreno su quelle davanti: la squadra è ben proiettata su quello che deve fare.

Scatto nel secondo tempo col Monza? Siamo scesi in campo con un altro atteggiamento e con un altro spirito che ci deve essere dall'inizio. Poi alcune partite riesci ad approcciarle in maniera positiva, altre meno. Però la squadra è concentrata e ieri ha dato una buona dimostrazione di forza contro una squadra in salute. Quindi dobbiamo ripartire da questo secondo tempo per affrontare le ultime sette partite col massimo impegno".