"Diamoci una svegliata, al Barcellona faremo il solletico", Gattuso 'avvisa' i suoi

Non si può essere soddisfatti dopo una sconfitta, anche se arrivata con due rigori dubbi, il secondo molto contestato, e in piena estate, giocando sempre, stavolta anche senza punta. Ma gli alibi non possono reggere sempre e Gennaro Gattuso lo sa, per questo motivo ha motivato i suoi con parole forti: "Diamoci una svegliata, altrimenti al Barcellona faremo il solletico". Questa la frase che induce a diverse riflessioni, una verità urlata in faccia ai suoi calciatori. L'8 agosto il Napoli si giocherà tutto ma non sarà con questo atteggiamento che potrà ribaltare l'1-1 dell'andata conquistando il sogno quarti. Servirà una prestazione diversa e sarà necessario migliorare già dalle prossime di campionato per non arrivare impreparati all'appuntamento più importante.