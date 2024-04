Dieci milioni all’anno e nessun gol contro le prime 5 della classifica

Il rinnovo del contratto di Osimhen è stato uno dei tormentoni della complicata estate di Aurelio De Laurentiis

Che quello di Victor Osimhen non sarebbe stato un anno facile, lo si era intuito già dalla scorsa estate. Troppe le voci, le polemiche, i possibili ribaltoni annunciati da persone molte vicine al nigeriano, pronte a giurare che alla fine sarebbe andato a giocare in Arabia. Alla fine, però, il numero 9 è rimasto al Napoli dopo lo scudetto vinto da protagonista ed uno splendido titolo di capocannoniere da lucidare in bacheca.

Questione contratto.

Il rinnovo del contratto di Osimhen è stato uno dei tormentoni della complicata estate di Aurelio De Laurentiis. Un accordo che sembrava chiuso, con tanto di stretta di mano, poi slittato. Ancora. E ancora. E ancora. La questione si è trascinata fino al 23 dicembre scorso, con l’aumento dell’ingaggio a 10 milioni a stagione e un prolungamento fino al 2025, per permettere al club di pianificare con calma la cessione nell’estate del 2024.

Le Big

Il rendimento di Osimhen, tra infortuni e Coppa d’Africa, non è stato come per tutto il Napoli quello dello scorso anno. Un semplice dato racconta l’incapacità in questa stagione di essere decisivo negli scontri decisivi: contro Inter, Milan, Juventus, Bologna e Roma, ovvero le prime cinque squadre in classifica, Osimhen non ha mai segnato (mancano ancora le gare di ritorno con Bologna e Roma). Contro la Juve al Maradona e Bologna, nella gara del Dall’Ara, ha anche sbagliato due calci di rigori (pesantissimo quello sul campo del felsinei).