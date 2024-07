Difesa a 3, le risposte dei nuovi e tris al Mantova: le indicazioni dopo il secondo test

Il Napoli batte il Mantova grazie ad una partenza razzo e chiude il ritiro di Dimaro con due vittorie nelle prime due uscite di Antonio Conte: confermata la difesa a 3 anche contro i lombardi che nei primi venti minuti subiscono 3 goal: ad aprire le marcature è la prima rete in azzurro di Lindstrøm con un destro chirurgico; raddoppio siglato dal secondo goal consecutivo di Spinazzola su assist di Cheddira; lo stesso Cheddira chiude e realizza il tris con un preciso diagonale. Azzurri in pieno controllo per tutta la durata della partita, ritmi molto alti fino alla mezz'ora quando poi il Napoli respira e il Mantova ci prova. Il secondo tempo è a intensità bassissima, il Napoli gestisce il vantaggio iniziale e non corre rischi. All'ora di gioco Simeone è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema all'inguine rimediato dopo un contrasto: al suo posto Ambrosino. Gli azzurri chiudono dunque con una vittoria il primo ritiro, l'appuntamento è per la seconda parte di preparazione che inizierà il 25 agosto in Abruzzo, a Castel di Sangro.

Primo tempo

Il Napoli parte fortissimo andando in vantaggio dopo soli 3': Iaccarino recupera il pallone in area di rigore, passaggio in mezzo per Politano, che apre a sinistra per Lindstrom che con un preciso diagonale porta in vantaggio gli azzurri. Il raddoppio arriva subito dopo, al 10': Mazzocchi si accentra e fraseggia con Cheddira che si gira in maniera magistrale e apre a sinistra per Spinazzola, l'esterno arriva con i tempi giusti e non sbaglia con un destro al volo! Passano altri sei minuti e il Napoli cala il tris: dagli sviluppi di un corner il pallone arriva ancora a Cheddira che dopo un rimpallo, si trova davanti al portiere e la mette dentro con un preciso diagonale: Napoli indemoniato ed in vantaggio 3-0 in meno di venti minuti. Il ritmo cala alla mezz'ora e il Mantova prende coraggio colpendo anche un palo con Mancuso.

Secondo tempo

Conte rivoluziona la squadra per la ripresa, in campo: Contini; Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Zerbin, Anguissa, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Lindstrom; Simeone. Ritmi molto più blandi e atteggiamento moderato di un Napoli che ha costruito la vittoria nello sprint iniziale del primo tempo. Mario Rui spinge molto sulla fascia sinistra e dal suo piede nascono diversi pericoli per la difesa del Mantova. All'ora di gioco Simeone è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema all'inguine rimediato dopo un contrasto: al suo posto Ambrosino. Verso la fine ci prova più volte Ngonge, senza successo. Difesa del Napoli impenetrabile anche nella seconda metà, pressing molto alto degli azzurri e tantissimi errori degli avversari. Termina senza ulteriori gol la seconda gara del ritiro di Dimaro!

Tabellino:

Napoli (3-4-2-1): Caprile (dal 46' Contini); Rafa Marin (dal 46' Ostigard), Rrahmani (dal 77' Mezzoni), Natan (dal 46' Juan Jesus); Mazzocchi (dal 46' Zerbin), Iaccarino (dal 77' Russo), Anguissa, Spinazzola (dal 46' Mario Rui); Politano (Ngonge dal 46'), Lindstrom (dal 64' Gaetano); Cheddira (dal 46' Simeone, dal 63' Ambrosino).

Allenatore: Antonio Conte

Mantova (4-3-3): Festa (dal 46' Sonzogni); Fedel (dal 46' Ruocco), Brignani (dal 46' Cella), Redolfi (dal 46' Solini), Panizzi (dal 46' Bani); Wieser (dal 46' Muroni), Burrai, Trimboli (dal 46' Artioli); Galuppini (dal 65' Maggioni), Mancuso (dal 46' Mensah), Fiori (dal 46' Debenedetti).

Allenatore: Davide Possanzini

Arbitro: Luca Zufferli di Udine

Assistenti: Alessio Tolfo di Pordenone e Thomas Miniutti di Maniago.

Marcatori: 4' Lindstrøm, 10' Spinazzola, 16' Cheddira

Ammonizioni: n/a

Espulsioni: n/a

Note: 1300 spettatori al Carciato di Dimaro.