Rileggi live Dimaro, day 3: sessione pomeridiana, squadra divisa in due gruppi e partitella finale

vedi letture

Appuntamento a domani per la sessione mattutina del quarto giorno. Dopo l'allenamento pomeridiano, in serata, incontro dei tifosi con 4 calciatori azzurri in Piazza Madonna della Pace. Restate collegati su TuttoNapoli per tutti gli aggiornamenti e per seguire il live dei prossimi allenamenti e leggere la diretta testuale delle prime dichiarazioni degli azzurri di domani.

19.27 - Termina qui l'allenamento di oggi.

19.22 - Inizia la fase di stretching. Daglli splati parte il coro "Chi non salta è juventino".

19.20 - Squadra riunita a centrocampo, azzurri seduti a terra per riposare. Conte passa a salutare ad uno ad uno ogni calciatore e riceve l'applauso del pubblico.

19.17 - Termina la partitella, i verdi s'impongono per 3-2. Classica foto di gruppo per i vincitori.

19-10 - Politano porta in vantaggio i verdi.

19.09 - Ripartono forte i verdi che pareggiano grazie alla reti di Rafa Marin e Anguissa.

19.08 - Riprende la partitella.

19.06 - Partitella interrotta per una pausa.

19.02 - Lindstrom sfrutta un errore di Mario Rui e raddoppia per i blu.

18.59 - Simeone porta in vantaggio i blu.

18.56 - Inizia la partitella a campo ridotto, blu contro vedi acqua.

18.53 - Terminano le due esercitazioni. Si montano due porte nella metà campo di sinistra.

18.45 - Riprende la partitella.

18.43 - Nel secondo gruppo passano anche Osimhen, Rrahmani e Zerbin.

18.42 - Partitella di nuovo sospesa, altre indicazioni tattiche di Antonio Conte.

18.36 - Lindstrom, Simeone, Mario Rui, Rafa Marin e Natan si spostano nell'altro gruppo.

18.35 - Riparte la partitella.

18.32 - Niente di grave, Lindstrom si rialza sulle proprie gambe. Intanto la partitella si interrompe, Conte impartisce alcune indicazioni tattiche.

18.29 - Durante la partitella si fa male Lindstrom in uno scontro di gioco. Il danese resta a terra dolorante ad una caviglia, staff sanitario in campo.

18.15 - Aperti i cancelli delle tribune, i tantissimi tifosi gremiscono lo stadio.

18.14 - I portieri Caprile e Contini si allenano dall'altra parte del campo col preparatore Rosalen Lopez.

18.11 - Amir Rrahmani, dopo il differenziato di questa mattina, si allena regolarmente in gruppo.

18.10 - La squadra è divisa in due gruppi. In una metà campo i giovani della Primavera, Ngonge, Cheddira, Popovic, Ostigard e Gaetano. Nell'altra metà campo il gruppo principale si esercita in una partitella senza finalizzazioni ad una sola porta. Si allena il possesso, l'intensità e la pressione.

In porta: si alternano Turi e Sorrentino.

Squadra azzurra: Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Anguissa, Cajuste, Mazzocchi; Politano, Osimhen, laccarino.

Squadra blu: Ostigard, Mezzoni, Natan; Zerbin, Gaetano, D'Avino; Simeone, Ngonge, Cheddira.

18.09 - Viene consentito l'accesso in tribuna alla stampa.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella terza giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo l'allenamento mattutino di stamani, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. L'allenamento sarà aperto al pubblico a partire dalle 18.05, orario di apertura dei cancelli dello stadio.