Live Diretta Calciomercato: McTominay-Gilmour ufficiali, Osimhen e Folorunsho restano fuori rosa

vedi letture

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

00.00 - È saltato definitivamente il passaggio di Victor Osimhen al Chelsea, l'affare non si farà.

23.30 - La telenovela della cessione di Victor Osimhen potrebbe finire nel peggiore dei modi. Infatti stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il nigeriano rischia di rimanere fuori rosa quantomeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato. Risulta difficile ad oggi immaginare una riconciliazione tra Osimhen e il Napoli: i rapporti erano ormai incrinati, e anche nella giornata di oggi i toni tra le parti sono stati piuttosto alti.

​​23.07 - Confermate le sensazioni negative delle ultime ore, circa la cessione di Micheal Folorunsho alla Lazio. In attesa di apprendere i motivi della mancata chiusura dell'operazione, è stato proprio Mario Giuffredi - agente del calciatore - a confermare ai microfoni di okcalciomercato che il suo assistito non andrà ai biancocelesti: "Lazio? No, Michael resta al Napoli

22.44 - Billy Gilmour è un nuovo giocatore del Napoli: depositato il contratto in lega e annuncio a breve!

22.30 - In uscita dal Napoli c'è senza dubbio Michael Folorunsho, neanche convocato da Antonio Conte per le prime partite della stagione. Saltata la Fiorentina, che ha ceduto Amrabat al Fenerbahce ed è andata su Cataldi, per queste ultime ore di calciomercato l'unica pista possibile è la Lazio. Tuttavia arriva la fumata grigia per la trattativa: infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti non si stanno avvicinando alle richieste del Napoli. Gli azzurri vogliono liberare il centrocampista classe 1998 almeno in prestito con obbligo di riscatto, ma al momento la Lazio fa muro e l'operazione potrebbe saltare.

22.10 - Ormai ci siamo: Billy Gilmour sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista classe 2001 ha svolto le visite mediche direttamente in Inghilterra nel tardo pomeriggio, per poi chiudere con la dirigenza partenopea. In attesa dell'annuncio da parte del club e del presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi possono stare tranquilli perché lo scozzese ha già firmato il contratto che lo lega agli azzurri. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio

21.23 - Ha del clamoroso quanto sta accadendo per la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano sembra possa restare al Napoli dopo trattativa saltata con l'Arabia e soprattutto dopo le offerte a ribasso del Chelsea, che stando a quanto rivelato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, sarebbero inferiori a metà dell'ingaggio che Osimhen guadagna ad oggi. Queste le sue parole a Sky Sport

21.10 - Scott McTominay è del Napoli! Arriva la firma e l'annuncio di ADL: "Benvenuto Scott!"

21.05 - Billy Gilmour sarà un nuovo giocatore del Napoli, ormai è solo questione di ore. Ad annunciare il trasferimento del centrocampista scozzese è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che sul suo profilo X scrive: "Billy Gilmour al Napoli, eccoci qui! Dopo un'offerta migliorata oggi e il giocatore che chiedeva di andarsene, arriva il via libera dal Brighton. Il Napoli ha migliorato la proposta iniziale 13 milioni di euro e Billy voleva solo unirsi agli azzurri come richiesto specificamente al club. Accordo verbale in atto

21.00 - Il Chelsea non ha abbandonato la pista Victor Osimhen, c'è ancora possibilità che il nigeriano lasci Napoli. A riferirlo su X è Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Uk: "Il Chelsea non si è tirato indietro da un accordo per Victor Osimhen. Stanno aspettando di sapere se l'accordo può procedere, ma il tempo stringe. Il Chelsea è ancora desideroso di concludere l'accordo, ma è frenato dalle trattative sugli incentivi nel contratto del giocatore

20.54 - Nuova cessione in casa Napoli: si tratta di Francesco Mezzoni. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il terzino destro classe 2000, di proprietà degli azzurri, torna a vestire la maglia del Perugia, squadra con cui ha già giocato nella passata stagione. La formula dell'operazione è del prestito.

20.25 - Adesso è ufficiale: Scott McTominay è un nuovo giocatore del Napoli. Lo scozzese è arrivato in città nella giornata di ieri, mentre ha svolto le visite mediche soltanto in mattinata. In attesa dell'annuncio da parte del club e del presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi possono stare tranquilli perché è già stato depositato in lega Serie A il contratto che lega lo scozzese agli azzurri.

19.57 - In uscita dal Napoli c'è senza dubbio Michael Folorunsho, neanche convocato da Antonio Conte per le prime partite della stagione. Saltata la Fiorentina, che ha ceduto Amrabat al Fenerbahce ed è andata su Cataldi, per queste ultime ore di calciomercato la pista più accredita è la Lazio.

19.55 - Adesso è ufficiale: Scott McTominay è un nuovo giocatore del Napoli. Lo scozzese è arrivato in città nella giornata di ieri, mentre ha svolto le visite mediche soltanto in mattinata. In attesa dell'annuncio da parte del club e del presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi possono stare tranquilli perché lo scozzese ha già firmato il contratto che lo lega agli azzurri. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

19.40 - Gianluca Gaetano è ufficialmente passato al Cagliari!

19.30 - Dopo Scott McTominay il Napoli ha chiuso anche il colpo Billy Gilmour. Dopo le voci di ieri sembrava fosse Arthur Melo il centrocampista destinato all'arrivo, ma in mattinata è arrivato il semaforo verde dal Brighton per una cessione intorno ai 14 milioni di euro. Adesso come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, Billy Gilmour sta svolgendo le visite mediche ma non Italia, bensì in Inghilterra. Una volta terminate, a poche ore dalla chiusura del calciomercato, la società azzurra dovrà completare gli ultimi step per formalizzare il passaggio del centrocampista scozzese in azzurro.

18.56 - E' saltato il trasferimento in prestito di Alessio Zerbin al Monza. L'esterno resterà al Napoli. Lo testimonia anche il fatto che il club brianzolo si stia muovendo verso altri sentieri. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, Adriano Galliani starebbe facendo un tentativo per riportare in Italia Ivan Perisic, ex Inter, oggi all'Hajduk Spalato. La società biancorossa sta provando a chiudere il colpo in queste ultime ore di calciomercato, si aspetta l'ok definitivo del giocatore

18.51 - Il Napoli non prenderà un esterno di destra. Lo fa sapere Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, nel corso del suo intervento al telegiornale sportivo in onda su Rai Due: "Non arriverà un terzino destro, Manna non disponde del budget necessario. In uscita Gaetano va al Cagliari, mentre per Folorunsho la Lazio ci proverà fino al gong

18.30 - Alla fine l'Al Ahli non prenderà Victor Osimhen, bensì Ivan Toney per potenziare il suo attacco. Il nazionale inglese ha già effettuato le visite mediche e adesso siamo allo scambio dei documenti tra il club saudita e il Brentford.

17.45 - Victor Osimhen non si unirà all'Al Ahli: il club arabo è a lavoro per concludere l'accordo con Ivan Toney, attaccante del Brentford. Già in mattinata l'attaccante inglese aveva sostenuto le visite mediche a Londra e adesso, come riportato da Fabrizio Romano, i due club sono al lavoro per completare lo scambio dei documenti e concludere l'accordo. Resta da intendere il futuro dell'attaccante nigeriano, legato unicamente alle decisioni del Chelsea nelle ultime ore di mercato.

16.30 - Gianluca Gaetano al Cagliari, ci siamo. Nelle ultime ore l'affare è stato portato al termine, ma mancavano ancora le firme e gli ultimi dettagli da sistemare. Adesso è fatta davvero: sono stati sistemati tutti i dettagli e adesso il centrocampista firma col club sardo.

16.00 - Victor Osimhen, la telenovela non si è ancora chiusa e le ultime arrivano da Sky Sport, che racconta di una distanza tra Napoli e Al Ahli ma anche di un accordo tra il nigeriano e la compagine saudita. Lo scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: "Osimhen, distanza di 5 milioni di euro tra l'offerta dell'Al Ahli e il Napoli. A Napoli sono presenti anche i dirigenti del Chelsea, ma lui ha l'accordo col club saudita e non con quello inglese"

15.20 - Il Napoli ha mollato Arhur Melo della Juventus perché ha ricevuto l'ok dal Brighton per Billy Gilmour, il cui acquisto sembrava a forte rischio dopo l'infortunio occorso a Matt O'Riley dei Seagulls. Invece Gilmour si vestirà d'azzurro e ora è pronto a svolgere le visite mediche in Inghilterra per completare il suo trasferimento da 14 milioni di euro.

14.55 - La cessione di Gianluca Gaetano al Cagliari sembra cosa fatta, ma non è ancora del tutto completata l'operazione. Mancano, di fatto, soltanto le firme. O, per meglio dire, la firma del Napoli. Secondo Sky il Napoli non ha ancora controfirmato il contratto. Il classe 2000 ha già svolto le visite mediche e aspetta la firma del contratto della società sarda

14.40 - Osimhen all'Al Ahli? Non è ancora detto, perché c'è il Chelsea che non si dà ancora per vinto ed è arrivata a Napoli per cercare di strappare il centravanti nigeriano al sodalizio arabo, che nel frattempo si è cautelato facendo fare le visite mediche a Ivan Toney. Al Ahli continua a pianificare di prendere solo UNO tra Osimhen e Toney.

14.20 - Il mercato del Napoli non è per niente finito, stando a quanto riferito da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport si è espresso così ai microfoni di Rai News 24: "Ore di attesa per Antonio Conte. Ha chiesto altri due rinforzi entro la mezzanotte. Ritiene folle non rinforzare la rosa con altri due innesti. La dirigenza dopo aver incassato i soldi per Oshimen è chiamata ad accontentare il suo top coach. Servono un centrocampista ed un esterno destro. Conte attende fatti a poche ore dalla chiusura"

13.00 - "Billy Gilmour ha ricevuto il via libera da parte del Brighton per volare in Italia". Lo scrive Matteo Moretto di Relevo sui social. Affare dunque quasi fatto per l'arrivo a Napoli del centrocampista scozzese. Dipende tutto dal Napoli. Il Corriere dello Sport online infatti scrive: "Il Napoli sta riprovando per Gilmour, il Brighton ha dato il via libera: ora il club azzurro sta ragionando sulla fattibilità economica dell'operazione in attesa della cessione di Osimhen".

12.30 - Scott McTominay ha sostenuto questa mattina le visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Ora l'attesa per l'annuncio ufficiale. Intanto il Napoli ha definito anche l'arrivo di Gilmour atteso in Italia per visite e firma sul contratto.

11.15 - Gianluca Gaetano è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. La trattativa tra i sardi e il Napoli per il centrocampista italiano classe 2000 è stata praticamente chiusa, sulla base di un prestito prestito gratuito con obbligo di riscatto per un totale vicino ai 6 milioni di euro tra cartellino e bonus

10.50 - Billy Gilmour si immaginava e si immagina già come nuovo giocatore del Napoli. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha anche svelato un retroscena in tal senso: “Gilmour aveva visto la partita vinta dal Napoli in casa contro il Bologna e voleva venire a Napoli, si mandava degli sms con alcuni dirigenti del Napoli dicendo arrivo lasciatemi la maglia numero 8, io voglio essere un giocatore del Napoli, dunque il calciatore continua a spingere per il trasferimento. Vediamo se il Brighton lo lascerà partire”.

10.30 - Mancano gli ultimi dettagli per Osimhen all'Al Ahli. Contratto di 4 anni a circa 40 milioni a stagione e all'interno di esso sarà presente anche una clausola rescissoria. Al Napoli invece circa 80 milioni con le firme dei contratti che sono previste in mattinata. Le parti ora stanno discutendo i bonus prima di formalizzare l'intesa. Per Osimhen si tratta di un'operazione win-win, l'Al Ahli è stata l'unica squadra ad accontentarlo sotto tutti i punti di vista. Rimane aperta anche la possibilità di un ritorno in Europa in futuro, una possibilità che per il giocatore è fondamentale.

9.50 - Niente Arthur. Confermata l'anticipazione di Ciro Venerato della Rai. Antonio Conte ha bocciato Arthur e l'operazione quindi non si farà: secondo l'esperto di mercato, Antonio Conte spera ancora di poter avere Gilmour. Il giocatore ha chiesto nuovamente di essere ceduto al Napoli. Il Brighton potrebbe chiedere qualcosa in più ad ADL rispetto all'impegno precedente.

9.30 - Il Napoli ci riprova per Gilmour. L'operazione non è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo che vuole andare al Napoli e anche nella notte - svela Moretto di Relevo - ha fatto grande pressione perché la trattativa riprendesse. Il centrocampista ha chiesto a più riprese al club di essere ceduto. Aurelio De Laurentiis è restio a riallacciare i rapporti visto il recente comportamento del club inglese ma Conte preme per averlo

9.15 - Ed il Napoli ci riprova con il Brighton per Billy Gilmour: il giocatore spinge per la cessione che sembrava bloccata dopo l'infortunio di O'Riley ma ora gli azzurri vogliono riprovarci in questo finale di mercato. Nelle ultime ore il Napoli aveva provato a prendere in prestito Arthur dalla Juve, giocatore che però non convinceva fino in fondo Conte.

9.00 - Si apre subito con una bomba: è in definizione il passaggio di Victor Osimhen all'Al Ahli dopo gli incontri di ieri. Contratto di 4 anni a circa 40 milioni a stagione per Victor Osimhen all'Al Ahli. All'interno di esso, sarà presente anche una clausola rescissoria. Secondo Sky Sport, al Napoli sono previsti invece circa 80 milioni più bonus con le firme dei contratti che sono previste in mattinata.

8.00 - Si apre l'ultimo giorno di mercato ed il Napoli proverà a chiudere per gli ultimi due tasselli. Un altro centrocampista centrale ed un esterno destro. L'operazione Gilmour non s'è sbloccata ed il grave infortunio di O'Riley ha complicato ulteriormente i discorsi con il Brighton: nulla è da escludere, considerando la volontà dello scozzese di trasferirsi a Napoli col connazionale McTominay, ma ieri il Napoli ha lavorato con la Juventus anche per il prestito di Arthur, con partecipazione importante dei bianconeri al pagamento dello stipendio del brasiliano. Conte non è convintissimo e chiaramente preferirebbe come vice-Lobotka chiudere Gilmour, il colpo programmato, ma il tempo scorre. Per l'esterno destro, considerando che Di Lorenzo agirà prevalentemente da braccetto, al nome di Ebimbe dell'Eintracht (che vuole l'obbligo di riscatto) s'è aggiunta l'ipotesi last minute Lirola in uscita dal Marsiglia.

Le uscite - A sbloccare le ultime entrate più costose doveva essere Victor Osimhen. E può ancora farlo. Da ieri in città ci sono sia l'Ah Ahli che il Chelsea: i blues in particolare stanno provando a strappare l'accordo in chiusura di mercato mentre gli arabi, che offrono una cifra faraonica da oltre 30mln a stagione, sono in pressing ed in seconda battuta avrebbero poi tutto il tempo per definire l'affare. Il Napoli attende novità per poi chiudere l'accordo e provare a ricalibrare le ultime risorse sul mercato. In uscita invece Coli Saco raggiungerà Cosenza mentre da sbloccare Folorunsho, tra Fiorentina e Lazio (chi offrirà l'obbligo di riscatto si assicurerà il calciatore anche se lui spera nei biancocelesti), Gaetano su cui c'è da mesi il Cagliari, Zerbin al Monza ed infine il giovane Iaccarino appena arriverà il rinforzo in mediana. Difficile invece piazzare Mario Rui che, nonostante sia fuori rosa, ha rifiutato ogni destinazione. Un ultimo giorno, insomma, decisamente incredibile per il modus operandi del Napoli della gestione ADL.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'ultimo giorno di mercato che per il Napoli si preannuncia incredibile con tante operazioni da chiudere, in entrata ed in uscita, e la maxi-cessione di Osimhen in dirittura d'arrivo