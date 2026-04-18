Live Diretta Napoli-Lazio, pre-partita: formazioni ufficiali e le parole di Conte

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Il Napoli ospita la Lazio sabato 18 aprile alle 15 per la 33ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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17.35 - Antonio Conte ha parlato a DAZN nel pre-gara: "La scelta di Beukema è tecnica, niente di particolare. Lui ha giocato tanto ed è normale che, in una rosa, ci si alterni. Di Lorenzo non è pronto, ma comunque abbiamo una scelta più vasta. Modulo? Dipende esclusivamente dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa. Senza Di Lorenzo, è difficile pensare ad un modulo diverso da questo: in emergenza, ci ha salvato. Mancano solo sei partite, non vedo il motivo per cambiare nuovamente gli equilibri. L'infortunio di Di Lorenzo è particolare perché può giocare ovunque, non so quante partite avesse giocato in maniera continuativa. Anche lui è prossimo al rientro, vediamo anche Neres e Vergara quando ci sarà possibilità di vederli in campo.

II Napoli ha raggiunto il massimo? Il discorso del secondo posto è facile: è il primo dei perdenti. Non cambia chissà cosa. Cambia solo se ti qualifichi, o meno, in Champions: in questo momento abbiamo 12 punti di distanza dall'Inter, è inevitabile pensare di non poter sbagliare. Abbiamo pareggiato con il Parma e loro hanno vinto a Como. Dobbiamo guardare avanti, facendo attenzione dietro: sbagli due partite e scivoli".

17.00 - Ecco le scelte ufficiali di Conte e Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Le ultime di formazione - Milinkovic-Savic è ancora favorito su Meret, in difesa la novità è Beukema che prende il posto di Juan Jesus come braccetto di destra, a completare il terzetto Buongiorno e Olivera. Sulle corsie esterne ecco Gutierrez che insidia Politano mentre a sinistra Spinazzola, a centrocampo poi grande incertezza sui Fab Four: è ballottaggio serrato tra Anguissa e Alisson Santos, il brasiliano affiancherebbe De Bruyne sulla trequarti con McTominay e Lobotka in mediana. Il centravanti è Hojlund. Rientra tra i convocati Rrahmani. Maurizio Sarri potrebbe risparmiare gli acciaccati Maldini e Gila e fare alcune rotazioni in vista del match di Coppa Italia di mercoledì. Dunque, 4-3-3 con Motta in porta, coppia di centrali composta da Romagnoli e Provstgaard con Lazzari-Tavares terzini. In cabina di regia Patric può far rifiatare Cataldi, ad agire da mezz'ali Basic e Taylor. In attacco la certezza è Zaccagni, poi doppio ballottaggio Isaksen-Cancellieri e Dia-Ratkov.

Seconda trasferta consecutiva per la Lazio, che arriva al Maradona dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Sarri nel post-gara ha analizzato la situazione con lucidità, sottolineando come la squadra non avesse approcciato male la gara, ma si sia trovata di fronte a una viola molto difensiva, senza riuscire a tramutare il predominio territoriale in occasioni da gol. Gli infortuni hanno obbligato il tecnico biancoceleste a schierare la 31esima formazione diversa su 32 gare di campionato. L'obiettivo principale resta la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, appuntamento chiave della stagione che potrebbe condizionare la gestione delle energie da parte di Sarri già nella settimana che porta al Napoli.

Il Napoli ha abbandonato definitivamente le residsue ambizioni scudetto dopo il pareggio in trasferta a Parma, ma c'è comunque un secondo posto da blindare. Vincere contro la Lazio significherebbe per Antonio Conte soprattutto blindare il secondo posto e ipotecare la qualificazione in Champions League; biancocelesti impegnati nel frattempo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una partita da non sbagliare, in un Maradona che si prepara a spingere la squadra partenopea verso un risultato fondamentale per il finale di stagione: l'impianto di Fuorigrotta infatti già da giorni è sold out nonostante la delusione di Parma.

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