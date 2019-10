Domani Hamsik negli spogliatoi per caricare i compagni: possibile sorpresa di ADL

Sono tutti in attesa del ritorno di Marek Hamsik che domani sarà al San Paolo per Napoli-Atalanta. La sua prima volta da "ex" dopo il trasferimento in Cina. Dettagli sul suo ritorno sono svelati sul quotidiano Il Mattino: il Napoli - si legge - solo domenica ha avuto conferma del suo ritorno a casa, ancora riservato il programma della serata. Di sicuro, Hamsik scenderà nello spogliatoio per caricare i suoi vecchi compagni. Lo slovacco resterà qui fino a domenica. Non è escluso, anzi è probabile, che anche Aurelio De Laurentiis tenga in serbo qualche sorpresa per lui. In programma, per Hamsik, anche un saluto agli studenti e ai professori della vecchia scuola dove i bimbi di Marek (ci saranno anche loro) hanno studiato.