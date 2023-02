Dopo Carnevale inizia un nuovo campionato. Andasse male, resta Pasqua

Era la speranza di molti, la luce in fondo al tunnel dell’informazione main stream prima della sosta dei mondiali.

Chissà dov’è finito. Dove si sarà fermato quel nuovo campionato che tutti avevano profetizzato, ma mai arrivato. Era la speranza di molti, la luce in fondo al tunnel dell’informazione main stream prima della sosta dei mondiali. È stata la frase più utilizzata da ottobre in poi: ‘a gennaio inizia un nuovo campionato, soprattuto con l’incognita di una lunga sosta.

E qualcuno, dopo la sconfitta contro l’Inter del 4 gennaio, si era pure ringalluzzito. Aveva gonfiato il petto, dicendo: ‘ve l’avevo detto’. Qualcuno, lo Zio Bergomi a cui è impossibile non volere bene, aveva addirittura azzardato: “Il Napoli è la squadra più in difficoltà dopo questa sosta”. Peccato, però, che da lì in poi il campionato abbia riproposto lo stesso copione della prima parte di stagione.

Dopo il ko di San Siro, il Napoli ha messo in fila 6 vittorie consecutive, ha segnato 17 reti subendone appena due. Quello che era un dominio nella prima parte, si sta rivelando un dominio anche nella seconda parte, con un vantaggio ormai arrivato a 15 punti sulla diretta inseguitrice. Resta da capire, se gli scienziati di cui sopra, si affideranno al Carnevale per attendere l’inizio di quel famoso ‘nuovo campionato’. Dovesse andar male pure quello, non resta che Pasqua…