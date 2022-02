Dopo Lobotka out anche Anguissa: Spalletti rilancia Demme per la fase decisiva

Luciano Spalletti perde Zambo Anguissa. Il centrocampista sarà in tribuna per la sfida al Barcellona - e scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - farà quest'oggi gli esami per "lo stiramentino del Camp Nou, ma è evidente che per il centrocampista del Camerun non ci sarà posto sull’aereo per Cagliari, né sarà possibile considerarlo arruolabile per il faccia a faccia contro il Barcellona, al quale invece aspira Politano, ricomparso - e in campo - a Castel Volturno ed autorizzato a svolgere un personalizzato che sa di speranza. Mancano ancora cinque giorni alla notte per le stelle, si può fare".

Considerando anche l'assenza di Lobotka, Spalletti deve rilanciare Demme "sovrastato nelle gerarchie dall’esplosione dello slovacco, dalla autorevolezza del camerunense e dall’autorevolezza di Fabian, che dall’incidente di Barcellona - ferita alla testa, suturata nello spogliatoio - s’è ripreso".