Doppio salto al Lecce, storica salvezza a La Spezia: chi è il nuovo ds Meluso

Classe 1965, uomo del sud, cosentino, Mauro Meluso è a sorpresa il nuovo ds del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Classe 1965, uomo del sud, cosentino, Mauro Meluso è a sorpresa il nuovo ds del Napoli. Ha legato il suo nome al calcio come attaccante vestendo le maglie di Lazio, Cremonese, Salernitana, Monopoli, Foggia, Casarano, Messina Fermana. Poi ha scelto di ripartire non dalla panchina ma dalla scrivania ricoprendo il ruolo di ds per Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Diventa anche riferimento a Frosinone per la dirigenza e nel 2014 va a Cosenza, casa sua, dove diventa ds per due anni.

L'apice della carriera

Le ultime due esperienze sono state per lui le più importanti. Dal 2016 al 2020 diventa ds del Lecce, in Serie C, e con le sue qualità e i suoi colpi aiuta i salentini a raggiungere la Serie A. Dopo la retrocessione in B, va allo Spezia, neopromosso, con Italiano in panchina. Ma la sua avventura da Direttore Generale dell’Area Tecnica dura un anno nonostante l'accordo triennale. Rescinde dopo la salvezza. Era fermo da due anni. Lo ha scelto De Laurentiis.