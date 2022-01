Ds Salernitana: "Zero chance? Colantuono voleva far rilassare il Napoli. Tra un mese li avrei visti male..."

Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo della Salernitana, nel giorno del derby contro il Napoli ha rilasciato un'intervista a Il Mattino di cui vi proponiamo qualche stralcio: "Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Spalletti non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili. Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? È una situazione invivibile".

Sule difficoltà di questo derby.

"Potrei mai mandarlo via perché perde con il Napoli? E poi che squadra ha avuto a disposizione fino ad adesso? L’equità impone di poter giudicare l’allenatore se ha una squadra, ma come si fa a valutare un tecnico che tra covid e infortuni non ha mai avuto una squadra non in emergenza?".

Colantuono ha detto che la Salernitana non ha chance in queste condizioni.

"Lo fa per abbassare il livello di attenzione al Napoli. Magari prendono atto, ci affrontano rilassati. Magari anche Spalletti si confonde dopo frasi così".