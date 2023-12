E' fatta per il rinnovo di Osimhen! Ultimati i dettagli, le cifre della clausola

E' finalmente fatta per il rinnovo di Victor Osimhen!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finalmente fatta per il rinnovo di Victor Osimhen! Il centravanti nigeriano ha raggiunto l'accordo con il Napoli per prolungare il suo contratto fino a giugno 2026 con una clausola tra i 120 e i 130 milioni di euro netti in favore del club.

Sono stati formalizzati per iscritto questi ultimi passaggi e gli accordi verbali degli ultimi giorni tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente Roberto Calenda. Sono state accettate da entrambe le parti tutte le condizioni e a breve ci sarà anche la firma del giocatore, a riferirlo è Sky Sport.