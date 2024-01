E' fatta per Traorè! Accordo raggiunto col Bournemouth, scelta la formula definitiva

Ai dettagli l'arrivo di Traorè. Intesa raggiunta tra Napoli e Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto

Ai dettagli l'arrivo di Traorè. Intesa raggiunta tra Napoli e Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto. A scriverlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Manca davvero poco per l'arrivo dell'esterno ivoriano sostituto di Elmas, jolly offensivo capace di ricoprire più ruoli. L'affare si dovrebbe concludere in prestito.

#Calciomercato @sscnapoli: ai dettagli l'arrivo di Traorè. Intesa raggiunta tra azzurri e @afcbournemouth per un prestito con diritto di riscatto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 12, 2024

Come si legge sul sito, i due club hanno raggiunto un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: in caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito, Il calciatore non sosterrà le visite mediche nella giornata di sabato, (quindi non andrà in Arabia per la Supercoppa italiana) bensì la prossima settimana.