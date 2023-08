E se Garcia volesse stravolgere tutto ciò che sappiamo su Raspadori?

“Sono una punta centrale, ma posso giocare dove vuole il mister”. Raspadori l’ha ribadito più volte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un anno di apprendistato, il secondo anno sarà quello del consolidamento. Giacomo Raspadori nella sua prima stagione in azzurro è stato importante, ha segnato reti pesantissime allo Spezia e alla Juve, così come in Champions League. Ha studiato, analizzato, si è adattato a ritagliarsi spazio con quel cannibale di Osimhen, che non vorrebbe saltare nemmeno un secondo in amichevole.

Garcia lo studia. Nelle amichevoli giocate in ritiro, Raspadori è stato provato più volte da esterno destro, lì dove di fatto c’è un vuoto di potere rispetto alle inamovibili corone detenute a sinistra da Kvara e al centro da Osimhen. Il tandem Lozano-Politano si gioca un posto da titolare, non senza qualche grana: col messicano che è ancora alle prese col rinnovo da firmare e Politano che ogni tanto manifesta leggera insoddisfazione così come era accaduta lo scorso anno.

“Sono una punta centrale, ma posso giocare dove vuole il mister”. Raspadori l’ha ribadito più volte, aprendo alla massima disponibilità nello sperimentare nuove posizione. D’altronde, nella squadra che ha Osimhen e Simeone, devi pur comprendere che forse bisogna anche stravolgere tutte le convinzioni e provare a ritagliarsi un nuovo abito da indossare. La curiosità sull’adattabilità è tanta: Jack esterno è una grande scommessa di Garcia.

Commenta con l'autore