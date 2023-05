Ecco il nuovo contratto di Spalletti: aumento d'ingaggio del 25%, le cifre

Luciano Spalletti nel giro di qualche giorno dovrebbe mettere tutto nero su bianco e rinnovare il contratto con il Napoli

Luciano Spalletti nel giro di qualche giorno dovrebbe mettere tutto nero su bianco e rinnovare il contratto con il Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, fino al 2025. La Rosea oggi in edicola svela anche i dettagli del nuovo accordo raggiunto venerdì sera a cena tra le parti:

"Spalletti otterrà un riconoscimento economico dalla società e sarà rivisto al rialzo l’ingaggio, sempre in linea con i parametri che la società si è fissata. Dovrebbe guadagnare intorno ai 3,5 milioni di euro con un aumento di circa il 25 per cento sull’ingaggio attuale. Più la possibilità di bonus legati agli obiettivi massimi di campionato e Champions. Dunque non rinnovo automatico sul vecchio contratto da 2,8 milioni netti. Spalletti non ha mai trattato sui soldi, piuttosto chiede garanzie tecniche e di programmazione, voleva sentire dalla voce del suo presidente — e c’era anche l’amministratore delegato Andrea Chiavelli alla cena — della centralità dell’allenatore in un progetto che sarà sempre una scommessa, perché è destino dei club come il Napoli, che si autofinanziano, dover cedere pezzi pregiati ai club-stato e ripartire".