Eintracht-Napoli 0-2, le pagelle: dominio a Francoforte! Volano Osi-Chucky, Anguissa fa paura

Le pagelle di Eintracht-Napoli 0-2

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6,5 - Nel primo tempo alza un cross insidoos con la punta delle dita tagliando fuori l'avversario. Per il resto non è chiamato a particolari interventi se non qualche giocata sotto pressione, ma fatta con sicurezza.

Di Lorenzo 7,5 - Agisce quasi da terzo centrale, con Olivera che si alza sull'altra fascia, e quindi deve gestire tanti palloni in costruzione sulla pressione dell'Eintracht. Difensivamente concede poco, ma si sdoppia anche in fase di spinta: suo il pallone che porta al rigore, anche quello del palo e poi viene coinvolto da Kvara e firma il pesantissimo 2-0 con una tranquillità da attaccante navigato.

Rrahmani 7 - Preciso negli interventi, pulito in costruzione attirando la pressione quando l'Eintracht pensa prima di tutto a non concedere spazi. In diverse occasioni se la cava di pura lettura difensiva e con la calma dei grandissimi interpreti del ruolo.

Kim 7,5 - Spaziale. Dalle sue parti c'è Kolo Muani ed è costretto agli straordinari, spesso allargandosi in copertura di Olivera alto. Gli allenamenti contro Osimhen gli tornano utili: non rischia mai allungando il piede, evitando rigori come quello capitato nell'altra area sul nigeriano. Preferisce temporeggiare, spesso pova a mandarlo sull'esterno, in qualche circostranza se la cava di lettura o di fisico. Spende un giallo in una delle situazioni meno pericolose, ma la ripresa è meno faticosa e allora si sgancia pure in proiezione offensiva.

Olivera 6,5 - Preferito a Mario Rui, un po' in imbarazzo all'inizio quando non c'è il varco in uscita. Ma è prezioso con la sua gamba nei tanti capovolgimenti da un'area all'altra. Soffre all'inizio, come tutta la squadra, poi cresce in maniera esponenziale. Nella ripresa sale ulteriormente di livello e inizia ad accompagnare con maggiore caparbietà l'azione.