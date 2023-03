Eintracht-Napoli, Questore ricorda l'andata: "Attacco ai treni di napoletani, oltre 30 arresti e 1 agente ferito"

Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha ricordato tutti gli incidenti che si sono verificati nella partita di andata a Francoforte

Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha ricordato tutti gli incidenti che si sono verificati nella partita di andata a Francoforte che hanno spinto le autorità a vietare la trasferta ai tifosi tedeschi: "Nel centro di Francoforte si sono verificate più aggressioni ai tifosi napoletani da parte di quelli tedeschi, sfociati nell’arresto di 25 tifosi locali". Come scrive La Gazzetta dello Sport, non era finita qui: "Trenta veicoli appartenenti ad ultrà partenopei sono stati colpiti dal fitto lancio di oggetti contundenti nei pressi di una stazione di servizio». In questi scontri un agente è rimasto ferito e sono stati arrestati 11 tifosi locali.