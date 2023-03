Elmas a KK: "Che bello con Spalletti, senza di lui non saremmo lì! Siamo squadra, così in 10 o pure in 9 è facile!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il jolly azzurro Eljif Elmas per fare il punto sulla sua stagione e soprattutto su quella della squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il jolly azzurro Eljif Elmas per fare il punto sulla sua stagione e soprattutto su quella della squadra

6 gol non giocando spesso da titolare. E' una stagione bellissima. "Sì, bellissima, facciamo tutti bene come squadre, sono contento per i gol ma ci sono ancora tante partite e possiamo arrivare anche alla doppia cifra (ride, ndr)".

Canzone per Osimhen di Alex Garini? "Sì, la cantiamo quando segna, è bella per lui, ma anche per noi tutti e per i napoletani".

Vittoria per 2-0 nonostante il rosso. "Ricordavamo ancora il 2-0, 2-3 dell'anno scorso, sapevamo delle difficoltà, ma eravamo pronti a tutti. E' stata una buona prova anche in 10, giocando il nostro calcio, abbiamo fatto tutto per i tre punti".