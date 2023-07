Elmas a Sky: "Solo Kim è andato via, ci possiamo ripetere! Garcia esempio per tutti, sul ruolo..."

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato a Sky Sport

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato a Sky Sport: "Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci".

"Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a crescere. In bocca al lupo". E sulla posizione in campo: "Ancora non ho parlato con lui. Vediamo, decide Garcia perché tutti quelli che ho avuto mi hanno sempre schierato ovunque. Vediamo lui dove mi schiererà".