Elmas, ci siamo! Pronti 15mln al Fenerbahce, affare legato all'uscita di Rog

Tutto pronto per l'approdo di Elif Elmas in azzurro. Nelle ultime ore, infatti, il Napoli avrebbe intensificato i rapporti all'interno della trattativa per il macedone che, al momento, pare destinato a vestire la maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli ha già pronti i 15 mln per chiudere la trattativa, con il giocatore che verrà blindato con un contratto di cinque anni. L'affare, però, è strettamente legato alla cessione di Marko Rog, ed è per questo che con ogni probabilità la questione per il centrocampista del Fenerbahce si chiuderà soltanto quando la cessione del giocatore croato verrà formalizzata.