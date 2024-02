Emergenza finita, Mazzarri torna al modulo dello Scudetto per attaccare: col Verona sarà mini rivoluzione

on i tanti rientri per la partita di oggi contro l'Hellas Verona Walter Mazzarri ha scelto di rispolverare il modulo dello Scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con i tanti rientri per la partita di oggi contro l'Hellas Verona Walter Mazzarri ha scelto di rispolverare il modulo dello Scudetto. L'allenatore di San Vincenzo accantonerà la difesa a tre e tornerà al 4-3-3, con Simeone centravanti supportato da Politano e Kvaratskhelia. In difesa Di Lorenzo torna terzino puro, con Mario Rui dall'altro lato. In mezzo al campo si rivedrà Anguissa, di rientro dalla Coppa d'Africa, insieme a Lobotka e Cajuste che agirà al posto di Zielinski. Lo scrivono sia il Corriere dello Sport che La Gazzetta dello Sport.

Tutto il cammino del Napoli mazzarriano a suscitare preoccupazione: 8 gare su quattordici senza gol realizzati, impensabile per una squadra che nell’ultimo decennio aveva sempre impressionato per la forza d’urto offensiva e la qualità del suo gioco. Ma gli esperimenti sono finiti, contro il Verona si tornerà al 4-3-3 perché è così che immaginava il suo Napoli Aurelio De Laurentiis e perché è con questo sistema che la squadra è tornata sul tetto d’Italia dopo 33 anni.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia