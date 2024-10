Live Empoli-Napoli 0-0: in corso il primo tempo al Castellani

vedi letture

11' - Inerzia della gara che preme a favore dei padroni di casa: il primo tiro è infatti di Esposito che si coordina benissimo e impatta al volo l'assist di Pezzella, ma Caprile è sul pezzo e ribatte.

10' - Primo corner della gara in favore dell'Empoli.

9' - Gilmour perde una sanguinosa palla nella metà campo e concede un contropiede all'Empoli che però viene sfruttato male da Gyasi.

6' - Primo fallo anche del Napoli con Gilmour che frana su Gyasi.

5' - Il classico lavoro spalle alla porta di Lukaku porta ad un fallo da parte di Ismajli.

3' - Colombo interviene in ritardo su Buongiorno e commette la prima infrazione della gara.

2' - La prima discesa è dell'Empoli che ci prova con un cross da destra di Fazzini che non trova nessuno in area di rigore.

1' - Primo possesso per i padroni di casa che dialogano nella propria metà campo.

12.30 - INIZIA LA GARA AL CASTELLANI!

12.29 - Il Napoli attaccherà durante il primo tempo dal lato sinistro del campo verso il destro.

12.26 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo!

12.16 - È in corso l'esibizione del cantante Lelio Morra.

12.15 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, manca poco all'inizio della gara!

11.53 - Ingresso sul terreno di gioco anche per gli azzurri! Accoglienza clamorosa dagli spalti, oggi la "trasferta" è solo sulla carta.

11.50 - In campo per il riscaldamento i giocatori di casa accolti da diversi applausi dei sostenitori toscani.

11.35 - Le formazioni ufficiali della gara:

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

11.20 - Il pullman del Napoli è arrivato al Castellani accolto da un'ondata di tifo azzurro.

10.42 - In arrivo al Castellani il pullman degli azzurri, mentre iniziano a cadere le prime gocce di pioggia.

​​10.02 - Iniziano a formarsi le prime file ai tornelli del settore ospiti per l'ingresso dei tifosi azzurri!

09.25 - Ad Empoli ci sarà l'esordio dal primo minuto (in campionato) di Billy Gilmour: lo scozzese prenderà il posto dell'infortunato Lobotka nel mezzo del centrocampo.

08.30 - Sono tantissimi i tifosi azzurri già in viaggio dalle prime ore del mattino per raggiungere la città di Empoli: sono attesi al Castellani oltre 5mila supporters partenopei!

Le ultime sul Napoli

La sosta per le nazionali ha portato una pessima notizia ad Antonio Conte: lo stop di Lobotka. Lo slovacco sarà assente per un problema al flessore rimediato in nazionale, mentre Meret è in ripresa ma non verrà rischiato. Dunque in porta Caprile, in difesa Rrahmani e Buongiorno al centro con ai lati Di Lorenzo e Spinazzola, che farà rifiatare Olivera tornato solo ieri dal Sud America. A centrocampo è il momento dell'esordio da titolare in campionato di Gilmour, insieme a lui Anguissa e McTominay. Nel tridente offensivo il ballottaggio è tra Kvaratskhelia e David Neres, come annunciato da Conte in conferenza, con il georgiano favorito per una maglia dal 1'. Confermato quindi Politano con Lukaku.

Le ultime sull'Empoli

Mister D'Aversa dovrà fare i conti con molte indisponibilità: sono infatti ai box Perisan, Sazonov, Ebuehi e Belardinelli, mentre Maleh e Zurkowski potranno al massimo strappare una convocazione. Nella linea a tre con Ismajli e Goglichidze, a difesa della porta di Vasquez, proverà invece a stringere i denti Viti dopo il problema accusato in nazionale: in caso di forfait si prepara De Sciglio. Nel centrocampo a 5 Gyasi e Pezzella agiranno sulle corsie laterali, mentre in cabina di regia ci sarà l'ex Grassi con ai lati Anjorin (in pole su Henderson) e Fazzini. Davanti pronto il tandem Esposito-Colombo, con quest'ultimo insidiato da Solbakken per una maglia dal 1'.

Statistiche - Per il Napoli, l'Empoli è una delle peggiori avversarie storicamente: contro nessuna squadra i toscani hanno registrato più vittorie in Serie A (otto su ventidue incroci). Il trend è stato indirizzato soprattutto nell'ultimo periodo, infatti i partenopei hanno perso cinque degli ultimi sette incroci. Gli azzurri hanno vinto sei delle ultime sette gare in tutte le competizioni, in più sono reduci da tre successi di fila e potrebbero raggiungere il quarto per la prima volta da febbraio 2023. La squadra di Antonio Conte è quella ad aver mandato in rete più giocatori diversi in Serie A, undici; in Europa hanno fatto meglio solo Bayern Monaco e Brighton. L'Empoli ha pareggiato 0-0 tutte le prime tre partite in casa fin qui e ha la possibilità di diventare il primo club nella storia del torneo a toccare quota quattro consecutivi. Scott McTominay ha contribuito al gol nelle ultime tre presenze in azzurro: per la prima volta in carriera potrebbe prendere parte ad una rete per quattro apparizione di fila.

Oggi alle ore 12.30 il Napoli di Antonio Conte affronterà in trasferta l'Empoli di Roberto D'Aversa, con l'obiettivo di ripartire da dove ci si era fermati: la vittoria. Gli azzurri hanno la possibilità di collezionare il terzo successo di fila in Serie A ed arrivare alla sfida con il Lecce da capolista in solitaria, dopodiché ci sarà un calendario durissimo con diversi scontri diretti consecutivi. Davanti a sè i partenopei troveranno l'Empoli che è nettamente la rivelazione di questo campionato fin qui: seconda miglior difesa, zero gol subiti in casa e imbattuti fino alla scorsa partita con la Lazio dove è arrivata la sconfitta per 2-1.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Empoli-Napoli, sfida valevole per l'ottavo turno del campionato di Serie A!