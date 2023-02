Empoli-Napoli, le probabili formazioni: turnover moderato coi soliti Mario Rui ed Elmas, al massimo 4 cambi

E allora eccolo l'incentivo in più per continuare a fare bene in campionato: vendicare la sconfitta del campionato passato.

Ad ogni partita Luciano Spalletti riesce a trovare uno stimolo in più. Se dopo il trionfo in Champions League sul campo dell'Eintracht Francoforte il rischio di un rilassamento generale in campionato, magari anche fisiologico, è sicuramente maggiore, dall'alto del +15 in classifica sull'Inter seconda, l'allenatore di Certaldo in conferenza stampa ha ricordato a tutti come l'anno scorso fu proprio al Castellani contro l'Empoli, dove dovrà giocare domani alle 18, che il suo Napoli "ha distrutto il lavoro di un anno intero, non del poter vincere o meno, ma proprio per l'equilibrio". E allora eccolo l'incentivo in più per continuare a fare bene in campionato: vendicare la sconfitta del campionato passato, questo deve essere l'obiettivo della squadra.

Le ultime sull'Empoli

Con 28 punti in classifica e un vantaggio di 11 sulla terzultima, l'Empoli vive una situazione tranquilla, non ha assilli di classifica e in questo 2023 ha trovato gioco e risultati, riuscendo a battere anche l'Inter a San Siro. Diversa invece è la situazione di formazione, sicuramente più complicata: per la sfida col Napoli infatti Paolo Zanetti non potrà contare sulle due mezzali titolari, Bandinelli e Akpa Akpro, entrambi squalificati, oltre che sull'attaccante Cambiaghi, infortunatosi nell'ultimo match contro la Fiorentina. In più, come rivelato dal tecnico stesso in conferenza stampa, anche Caputo non è al meglio. Pertanto sarà un undici abbastanza rimaneggiato quello che sarà proposto domani. Haas e uno tra Grassi e Fazzini sostituiranno i due centrocampisti e completeranno il pacchetto con l'imprescindibile Marin, mentre davanti al trequartista Baldanzi Satriano è pronto a rimpiazzare Cambiaghi, con uno tra Piccoli (favorito) e Pjaca da utilizzare nel caso in cui si voglia preservare Caputo. In porta e in difesa invece nessuna novità.

Le ultime sul Napoli

I quindici punti di vantaggio sull'Inter non dovranno far prendere sottogamba il campionato e nello specifico la partita per il Castellani: il Napoli vuole continuare a macinare punti e a mettere in cassaforte il traguardo Scudetto quanto prima. Pertanto Luciano Spalletti non ha intenzione di esagerare con il turnover, considerando anche che poi avrà a disposizione la settimana-tipo prima del prossimo impegno con la Lazio. Ci saranno le solite rotazioni, con tre massimo quattro cambi rispetto all'undici sceso in campo in Champions League a Francoforte. Mario Rui si riprenderà il suo posto a sinistra dopo 180' disputati da Mathias Olivera; Elmas farà rifiatare Zielinski (non a caso in campo per tutti i 90' al Deutsche Bank Park martedì) a centrocampo; Politano dovrebbe spuntarla nella consueta staffetta con Politano. Per il resto si era ipotizzato un turno di riposo per Osimhen, in favore di Simeone, ma dalle parole di Spalletti pare che non sia tra le sue idee perché il nigeriano sta bene. Un piccolo ballottaggio potrebbe essere aperto al centro della difesa: Kim ha speso molto a Francoforte ed è diffidato, scalpita alle sue spalle Juan Jesus. Inamovibili tutti gli altri, da Meret e Di Lorenzo a Lobotka e Kvaratskhelia.