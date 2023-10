ESCLUSIVA - ADL-Tudor, contatti in corso: è la prima scelta ma si va verso la fiducia a tempo per Garcia

Contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor. Il tecnico ex Marsiglia, anni 45, terzo nell'ultima Ligue 1, è il primo nome

Fonte: di Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo contatto diretto e concreto tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor. Il tecnico ex Marsiglia, anni 45, terzo nell'ultima Ligue 1, è il primo nome qualora saltasse Garcia. Al momento il presidente azzurro, che si trova a Roma, non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del tecnico francese, ma in caso di esonero - al momento l'idea sarebbe quella di continuare con Garcia - Tudor sarebbe la prima scelta.

CASTING ALLENATORE, TUDOR IN POLE

Bisognerà raggiungere l'intesa economica e capire la disponibilità dell'allenatore croato, per questo De Laurentiis sta cominciando a sondare il terreno. Casting riavviato, dunque, dato che la panchina non è salda. Con un nome in pole su tutti. Garcia in bilico, avanza l'idea Tudor, ma per ora resta probabile la conferma del francese per il prossimo ciclo ravvicinato di partite.