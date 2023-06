ESCLUSIVA - Galtier-Napoli, entourage Osimhen smentisce voci francesi: non l'ha sconsigliato, il rapporto è ottimo

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi che il prossimo allenatore del Napoli sia Christophe Galtier, che sta per liberarsi dal PSG

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi che il prossimo allenatore del Napoli sia Christophe Galtier, che sta per liberarsi dal PSG. In azzurro l'allenatore marsigliese ritroverebbe Victor Osimhen, già allenato al Lille nella stagione 2019/20, e nei giorni scorsi in Francia alcuni rumors raccontavano di un rapporto non eccezionale tra i due durante quell'esperienza, al punto che il centravanti nigeriano avrebbe sconsigliato alla società di prenderlo per il dopo Spalletti.

La voce, però, ci viene categoricamente smentita dall'entourage di Osimhen. Anzitutto Victor non mette il naso nelle scelte societarie, men che meno in questi giorni di vacanza in cui è giusto staccare un po' dal club dopo aver vinto tanto (individualmente e di squadra), e comunque - ci fanno sapere - mai avrebbe sconsigliato un tecnico con cui in Ligue 1 si è trovato molto bene: l'attaccante classe '98 segnò ben 18 gol in quell'annata al Lille, in cui Galtier gli diede molto spazio e parecchia fiducia. Non ci sarebbe dunque alcuna ragione per sconsigliarlo. Anzi, Osimhen sarebbe contento di essere guidato nuovamente dal suo vecchio allenatore ed è in attesa - come tutti - di conoscere quale sarà il nuovo tecnico del Napoli.