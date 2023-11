Esonero se non batte l'Empoli? Gazzetta: "Garcia spalle al muro, ecco l'idea di ADL"

Le sorti di Rudi Garcia sono in buona parte legate alla sfida di domani con l’Empoli, inutile girarci intorno

Le sorti di Rudi Garcia sono in buona parte legate alla sfida di domani con l’Empoli, inutile girarci intorno, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che una sconfitta, ma anche un pareggio, a ridosso della sosta per le nazionali, potrebbe facilmente indurre De Laurentiis a riaprire le valutazioni: "A un mese dall’insediamento del presidente a Castel Volturno, la squadra ha ripreso un po’ di quota, senza risolvere tuttavia quei problemi quasi endemici che si vedono da inizio stagione. Una rimonta compiuta e un’altra subita, le modalità diverse e il valore degli avversari comunque non affievoliscono le perplessità".

Contro la penultima della Serie A ed il peggior attacco del torneo, Rudi Garcia è spalle al muro: "I tre punti sono un imperativo categorico, ogni altro esito è da considerarsi fallimentare. Ed è logico supporre che in questo clima di tensione De Laurentiis abbia sempre una mano sulla fondina, non tanto per estrarre un revolver alla maniera dei western, quanto per sollevare il telefono. Battere l’Empoli allungherebbe la fiducia a Garcia, e non potrebbe essere altrimenti. Allo stesso tempo, non riuscirci originerebbe una crisi profonda".