Esposito sogna Napoli: il club ci pensa per gennaio, retroscena sull'estate

Calciomercato Napoli, Sebastiano Esposito mai uscito dai radar: napoletano e jolly offensivo, il Sassuolo può riscattarlo per 10 milioni

Oltre a Varela e Zirkzee, in attacco il Napoli non ha mai perso di vista Sebastiano Esposito. Ventiquattro anni, napoletano di Castellammare di Stabia, l’attaccante è di proprietà del Cagliari ma in prestito al Sassuolo, che può riscattarlo per 10 milioni di euro. Un profilo che piaceva già in estate e che interessa ancora oggi, in una fase in cui il reparto offensivo è sotto osservazione.

Un jolly napoletano per l’attacco

Esposito è un giocatore talentuoso e duttile. Può fare la prima punta, la seconda punta o l’esterno, come ha dimostrato anche in Nazionale: una versatilità che lo rende utile in più sistemi e che spiega il gradimento costante nei suoi confronti. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, il Napoli lo segue da tempo e non l’ha mai escluso dai propri obiettivi. La sua duttilità è un elemento chiave per Allegri, che avrebbe a disposizione un attaccante capace di coprire più ruoli senza stravolgere l’equilibrio.

Per lui sarebbe un sogno

Il giocatore, del resto, vedrebbe nel Napoli un sogno. Essere napoletano e poter vestire la maglia della squadra della sua terra è una motivazione che pesa, e il club ne è consapevole. Per questo valuta con attenzione l’operazione, ben sapendo che non sarà semplice: il Sassuolo ha la possibilità di riscattarlo, e i neroverdi dovranno essere convinti a lasciarlo partire. Resta da capire se e quanto gli azzurri vorranno spingere, in una sessione in cui le uscite e gli incastri con la lista condizioneranno ogni scelta.