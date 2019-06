Fabian: "Sono felice a Napoli! Ancelotti mi ha dato fiducia, grazie a lui sono cresciuto"

Fabian Ruiz parla ai microfoni della Rai nel dopopartita della finale dell’Europeo under 21 contro la Germania: “Sono molto contento per questa vittoria dell’europeo, lo abbiamo meritato. Dopo l’inizio sbagliato contro l’Italia siamo cresciuti. Quest’anno sono cresciuto molto con Ancelotti che mi ha dato molta fiducia, è stata una persona molto importante per me. Se resto al Napoli? Ho un contratto di quattro anni e sono molto felice al Napoli, ora penso solo a riposarmi”.