Festa Scudetto, data certa! Individuate 4 location oltre Plebiscito-Maradona e novità sulle province

Proficua riunione in vista della festa Scudetto. I dettagli sul Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il Viminale ha confermato il proprio sostegno con un rafforzamento delle forze dell’ordine, sul piano sanitario è a lavoro l’Asl Napoli 1, per i trasporti si punta al potenziamento dei mezzi pubblici per scoraggiare i tifosi a prendere l’auto. Oltre alla festa spontanea, si lavora all’evento ufficiale del 4 giugno prima al Maradona e poi a Piazza Plebiscito e in altri punti della città come Piazza Mercato, Scampia e Bagnoli e in provincia col coinvolgimento dei comuni di Nola, Giugliano, Castellammare di Stabia e Pozzuoli".