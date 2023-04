Festa Scudetto, l'esito dell’incontro ADL-Piantedosi al Viminale: svelate date e luoghi, i dettagli

Nella riunione tenutasi questo pomeriggio avente come argomento all’ordine del giorno la festa Scudetto del Napoli, è stato imbastito un piano sicurezza con più agenti

Il Piano sicurezza, secondo quanto appreso dall’ Ansa , verrà attuato sia nel giorno in cui ci sarà la matematica certezza del titolo, sia in occasione della festa organizzata che si svolgerà a chiusura del campionato il 4 giugno.

In questa data, i festeggiamenti si svolgeranno nel post partita all'interno del Maradona, per poi spostarsi in varie piazze della città. Piazza Plebiscito sarà il luogo principale, mentre gli altri luoghi per la festa 'diffusa' si ipotizza possano essere: piazza Mercato, piazza Ciro Esposito a Scampia e l'ex base Nato a Bagnoli.

Obiettivo dell'amministrazione e della Prefettura è evitare che la popolazione si concentri nel cuore della città e soprattutto che vi arrivi con le automobili. In questa direzione si lavora al potenziamento dei mezzi pubblici.